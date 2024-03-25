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Dünya Rusya'daki terör saldırısında bilanço artıyor! Bastrykin: Saldırıyı dikkatlice planlamışlar
Dünya

Rusya'daki terör saldırısında bilanço artıyor! Bastrykin: Saldırıyı dikkatlice planlamışlar

Yeniakit Publisher
2024-03-25 22:10:00 - 2024-03-25 22:14:02

Rusya'daki terör saldırısında yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 139'a yükseldi.

Moskova bölgesindeki bir konser salonuna DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda bilanço artıyor.

Rusya'dan gelen son bilgiye göre saldırıda yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 139’a yükseldi.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, saldırı hakkında devam eden soruşturmaya ilişkin, "Soruşturmanın ilk sonuçları, saldırının dikkatlice planlandığını ve hazırlandığını gösteriyor" dedi.

Ölenlerin 3'ü çocuk!

Terör saldırısında ölen 139 kişiden 3’ü çocuk olmak üzere 75’inin kimliği belirlenirken, 40 kişinin vurularak, 2 kişinin hem vurularak hem bıçaklanma sonucu ve 45 kişinin ise yangın sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan saldırının failleri Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev, Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlk duruşma 22 Mayıs’ta görülecek.
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