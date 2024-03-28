Rusya'daki terör saldırısında ABD detayı!

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Rusya’yı 22 Mart’ta düzenlenen terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Kirby, Rusya'nın Ukraynalı milliyetçilerin terör saldırısı ile bağlantılı olduklarına yönelik iddialarını "saçmalık ve propaganda" olarak nitelendirerek, saldırıdan yalnızca terör örgütü DEAŞ’ın sorumlu olduğunu söyledi.

"Rusya'ya yazalı uyarıda bulunduk"

ABD’nin Rusya’yı söz konusu terör saldırısı konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Kirby, "Aslında ABD bu terör saldırısının önlenmesine yardımcı olmaya çalıştı ve Kremlin de bunu biliyor" ifadelerini kullanarak, 7 Mart günü saat 11.15'te Rus güvenlik birimlerine yazılı uyarıda bulunduklarını açıkladı.

Kirby, "Uyarı yapma görevimizi ciddiye alıyoruz. Terör saldırılarında masum hayatların kaybedilmesini asla istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD’nin eylül ayından bu yana Rusya’ya "çeşitli tehditler hakkında" "birçok uyarı" ilettiğini aktardı.

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Krasnogorsk’ta 22 Mart Cuma akşamı "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan otomatik silahlarla etrafa ateş açmış, yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti. Çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Saldırıyı düzenleyen 4 terörist dahil toplam 11 kişi yakalanmış, 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda hayatını kaybeden 143 kişinin ölüm nedenlerinin "ateşli silah yaralanması" ve "yangından kaynaklanan zehirlenmeler" olduğunu belirtmişti.

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Komite, ayrıca yaptığı başka bir açıklamada, "Gözaltına alınan teröristlerle yapılan çalışmalar, onlardan ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi ve mali işlemlerle ilgili bilgilerin analiz edilmesi sonucunda, Ukraynalı milliyetçilerle bağlantılarına dair kanıtlar elde edildi" demişti.

Komite, saldırganların Ukrayna'dan önemli miktarda nakit ve kripto para aldıklarına dair "doğrulanmış veriler" olduğunu söylemiş, "teröristlerin finansman planına" dahil olan bir başka şüphelinin gözaltına alındığını ifade etmişti.