0553 313 94 23

Rusya’daki otel yangınında 1 kişi öldü, 20 kişi tahliye edildi

Rusya’nın turistik şehirlerinden Soçi’de bir otelin çatısında başlayan yangın tüm binaya sıçrarken yangında 1 kişi öldü, 20 kişi kurtarıldı.

10 Eylül 2019 Salı 13:53
Rusya’daki otel yangınında 1 kişi öldü, 20 kişi tahliye edildi

Rusya’nın turistik şehirlerinden Soçi’de bir otelin çatısında başlayan yangın tüm binaya sıçrarken yangında 1 kişi öldü, 20 kişi kurtarıldı.


Rusya’nın deniz turizmi ile tanınan şehirlerinden Soçi’de çatı katıyla birlikte 4 katlı olan bir butik otelde yangın çıktı. Sabah saatlerinde otelin çatısında başlayan yangın kısa sürede tüm binaya sıçradı. İtfaiyeye haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek ve otelde bulunanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Otelde mahsur kalan toplam 20 müşteri itfaiyenin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Tahliye edilenler otelin önündeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Ağır yaralanan ve vücudunda yanıklar bulunan 1 kişi hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.



Evi otele çevirmişler


Soçi’de çıkan yangını söndürme çalışmaları 2 saatten fazla sürerken, otelden 29 yaşındaki genç bir kızın yanmış bedeni çıkarıldı. 1 kişinin öldüğü yangın yaklaşık 100 metre alanda etkili olurken Soçi Belediyesi yangına dair ilk resmi bilgileri aktardı. Yapılan açıklamada binanın aslında bir apartman olduğu, tatil sezonunda kaçak olarak otele çevrildiği belirtilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4. Türksat Model Uydu Yarışması başladı
    1. 4. Türksat Model Uydu Yarışması başladı
    2. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    3. Tiroit hastalığına dikkat
    4. Balıkesir Şehir Şurası yapıldı
    5. Turan: “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi..
    6. Van'da terör operasyonu
    7. Fatih Terim kararını verdi! Nagatomo,..
    8. Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim..
    9. Toyota, Türkiye Rallisi’nde yeniden..
    10. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu:..
    11. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    12. Türbülansa yakalanan uçak acil iniş..
    13. Ryan Babel attı Hollanda farka koştu!
    14. Çanakkale’de 144 mülteci yakalandı
    15. Boşandığı eşini öldüren zanlıdan..
    16. Enes Kanter’in yargılanmasına devam..
    17. Manisa FK’dan Gazeteciler Cemiyetine..
    18. Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti
    19. Rusya’daki otel yangınında 1 kişi..
    20. Yağmadan aranan zanlı tutuklandı
    21. Bursa’da uyuşturucu operasyonu
    22. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservis..
    23. Merdivenlerde fenalaşan öğretmen..
    24. "Gece ağrıları ağrı kesici ile..
    25. Başkan Seçer’den Down Sendromlu..
    26. Bingöl’de fidan dikim etkinliği..
    27. "Myanmar'da yıkılan Arakan köylerinin..
    28. Kayıp genç ormanlık alanda bulundu
    29. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) 15..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu