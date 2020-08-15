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Dünya

Rusya'daki doktorlar Putin'in koronavirüs aşısına şüpheyle bakıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kızında denediklerini belirterek koronavirüs aşısını bulduklarını açıklamıştı. Ancak Putin’in aşısı Rus doktorların güven testinden geçemedi. Yapılan anket sonuçlarına göre ülkedeki doktorların büyük bir kısmı söz konusu aşıya şüpheyle yaklaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:01:00 - 2020-08-15 14:08:04
Rusya'daki doktorlar Putin'in koronavirüs aşısına şüpheyle bakıyor

Çin’den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alınan yeni tip koronavirüs ile ilgili başta ABD ve Rusya olmak üzere çok sayıda ülke aşı bulma yarışına girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada Kovid-19 aşısını bulduklarını ve kendi kızında denediklerini söylemişti.

Tüm dünyada heyecan meydana getiren haber koronavirüs hastalarına da umut oldu. Ancak Putin bulduklarını iddia ettiği "Sputnik V" adı verilen koronavirüs aşısına Rus doktorlar temkinli yaklaşıyor.

Rus doktorlar şüpheyle bakıyor

Ülkede görev başında olan doktorların yarısından fazlası Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenen söz konusu aşıyı yaptırmaya hazır olmadıklarını belirtti.

Doctor's Handbook aplikasyonu konuyla ilgili Rus doktorlarla bir anket gerçekleştirdi. Araştırmaya katılan 3 binden fazla doktorun büyük bir çoğunluğu aşıya güvenle bakmazken sadece yüzde 24.5'i aşı yaptırmayı kabul edeceklerini belirtti. Ankete katılanların yüzde 52'si ise aşıyı olmayacaklarını dile getirdi.

Aşıyı yaptırmayacağını beyan edenlerin yüzde 66'sı ilacın etkili olduğuna dair tatmin edici düzeyde veri bulunmamasını, yüzde 48'i ise çok hızlı geliştirilmesini gerekçe olarak gösterdi. Bulunan aşıya şüpheyle yaklaşan Rus doktorların yüzde 20'si her halükarda "Sputnik V" adlı Kovid-19 aşısını hastalarına önereceklerini kaydetti.

Aşıya olan güvenin oluşması için zamana ihtiyaç olduğunu belirten Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Oleg Salagay da "İnsanlar güveni aşının etkisi ve güvenliği hakkındaki resmi değerlendirmelerle karıştırmamalı" açıklamasında bulundu.

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