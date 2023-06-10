Rusya'da yolcu sayısında 15 yılın rekoru! Türkiye'ye akın eden Ruslardan fiyatlar güncelleniyor

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), Ocak-Nisan 2023 döneminde Rusya’da iç hat yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artarak 22,5 milyon kişiye ulaştığını bildirirken, bu rakamın son 15 yılın en yüksek seviyesi olduğu vurgulandı.

Önceki rekorun iç hatlarda 21,1 milyon yolcuya ulaşıldığı 2021 yılında kaydedildiği hatırlatılırken, aynı zamanda bu yılın ilk dört ayında dış hat yolcu trafiğinin 6,3 milyon kişi olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Dış hat yolcu sayısı 2022 yılına kıyasla yüzde 27,5 daha fazla olurken, ancak 2019 sonuçlarına göre yüzde 54,3 daha düşük olarak gerçekleşti.

2019’da Rus havayolu şirketlerinin dış hat yolcu trafiğindeki payı yüzde 40 olurken, bu yıl yerli havayolu şirketlerinin dış hat uçuşlarındaki payı yaptırımlar nedeniyle yüzde 22’ye geriledi.

Rosaviatsia raporunu değerlendiren Novosibirsk Tolmaçevo Havalimanı Genel Müdürü Evgeny Yankilevich, RBK Haber’e verdiği demeçte, uluslararası birçok destinasyonun kapanmasının, taşıyıcıların daha önce hafife aldığı birçok yerel varış noktasına daha fazla dikkat etmesine yardımcı olduğunu söylerken, “Sovyet yıllarında bile olmayan sayıda iç hat uçuş ve farklı destinasyon sayısına ulaştık” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya’nın dev havayolu şirketlerinden S7 Group’un CEO’su Dmitry Kudelkin’e göre, sektör için ana eğilim iç turizm olurken, öte yandan geçen yıl iç hava taşımacılığına destek olan hükümetin bu yıl itibariyle mali desteklerini azaltacağını hatırlatarak, “Bu destekler geçtiğimiz yıl çok etkili ve büyük ölçekliydi. Dış yaptırım baskısı koşullarında Rusya genelinde ulaşımda Rus havayollarına işletme giderleri için sübvansiyon hacmi 125 milyar rubleyi geçmişti. Bu sayede iç hat biletlerinde zam yapılmadı” diye konuştu.

İç hat uçak biletlerine zam yolda

Yakın zamanda konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, bu yaz sezonunda ülkenin 18 en önemli turistik destinasyonu için uçak bileti maliyetlerinde 2022’ye kıyasla yüzde 10 artış olacağını bildirdi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Reshetnikov, bakanlığın hesaplamalarına göre geçen yıl Rusya’da ortalama uçak yolculuğu maliyetinin 8 bin 567 ruble olduğunu hatırlatarak, “Bu yaz ise uçak bileti fiyatlarının 9 bin 426 rubleye yükseleceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Gazetem.ru)

RusyaTürkiye kararı! Ne olmuştu

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye otel fiyatlarını karşılaştırdı.

ATOR Türkiye'deki popüler otel fiyatlarının aylara göre değişimini inceledi. Buna göre Mayıs ve Haziran aylarında Moskova'dan Antalya'ya 2 kişi 10 gecelik tur paketlerinin fiyatları incelendi.

Haziran'da yüzde 40'a varan fiyat indirimleri

turizmajansi'nın aktardığı haberdeki bilgilerde: İnceleme sonucu Türk otellerinin çoğunun fiyatlarını Haziran'da Mayıs ayı sonuna göre düşürdüğünü gösterdi. En büyük düşüş 3 yıldızlı otel segmentinde gözlendi. Bazı otellerde fiyat indirimleri yüzde 40'ı buldu. ATOR fiyatların aylar önceki erken rezervasyon kampanyası rakamlarının bile altında olduğuna dikkat çekti.