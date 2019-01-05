Rusya'da yangın faciası! 1 kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın Saratov kentinden 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.05 Ocak 2019 Cumartesi 01:10
Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Magnitogrosk kentinde doğalgaz boru hattı patlaması sonucu 39 kişinin hayatını kaybetmesi ardından şimdi de Saratov kentinde 5 katlı bir bina yandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı ve binadan 55 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi olay yerinde inceleme başlattı.
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