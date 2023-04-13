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Dünya Rusya'da yanardağ patlaması! Duyurdular: Askıya alındı
Dünya

Rusya'da yanardağ patlaması! Duyurdular: Askıya alındı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 20:57:00 -
Rusya'da yanardağ patlaması! Duyurdular: Askıya alındı

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki Shiveluch Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından, ABD'nin Alaska eyaletindeki bazı uçuşlar askıya alındı.

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Shiveluch Yanardağı'nın yaklaşık 6 ay sonra 11 Nisan'da yeniden harekete geçmesi hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Alaska Havayolları tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Alaska eyaletindeki bazı uçuşların yanardağın patlamasının ardından gökyüzünü kaplayan kül bulutları nedeniyle askıya alındığı kaydedildi. Yerel saatle 07.00 itibarıyla en az 23 uçuşun ertelendiğini belirten Alaska Havayolları yetkilileri, "Kül bulutlarını, hareketlerini ve zamanlamasını takip ediyoruz. Daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalabiliriz" dedi.

Son 60 yılın en büyük kül istilası

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü Müdürü Aleksey Ozerov, Kamçatka'da hayatı felç eden kül istilasına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye yayılan küllerin 6-8 santim kalınlığına ulaştığını ve bunun en son 1964 yılında yaşandığını duyurmuştu. Son 60 senenin en büyük kül istilasına karşı yerel yönetimlerden açıklama gelmemişti.

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