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Dünya Rusya'da Yanardağ patlaması
Dünya

Rusya'da Yanardağ patlaması

Rusya’nın Shalin bölgesindeki Kuril Adaları’ndaki Ebeko Yanardağı’nda yeniden patlamalar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 14:17:00 -
Rusya'da Yanardağ patlaması

Rusya’nın Shalin bölgesindeki Kuril Adaları’ndaki Ebeko Yanardağı’nda yeniden patlamalar meydana geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ebeko Yanardağı’nda patlamalar meydana geldiğini, belirlenen güvenlik alanının dışına geçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yanardağın püskürttüğü küllerin 2 kez üst üste 3 buçuk kilometre boyutuna kadar ulaştığı bildirilirken, yanardağdaki patlama şiddetinin geçtiğimiz yıl meydana gelen patlama seviyesine ulaştığı bildirildi. Bakanlık bölgede olağanüstü durumun bulunmadığını ve patlamalardan dolayı küçük şiddetli depremler oluştuğunu söyleyerek, tsunami tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Yanardağda, geçtiğimiz şubat ayında yaşanan küçük ölçekli patlamaların ardından geçtiğimiz günlerde başlayan hareketlilik artarak devam ediyor. (İLKHA)

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