  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rusya’da Wagner darbesi ile ilgili Vatan Partisi'nden çağrı geldi
Gündem

Rusya’da Wagner darbesi ile ilgili Vatan Partisi'nden çağrı geldi

Yeniakit Publisher
2023-06-24 11:28:00 -
Rusya’da Wagner darbesi ile ilgili Vatan Partisi'nden çağrı geldi

Rusya Federasyonu ve özel askeri şirket Wagner arasında çıkan krize ilişkin Vatan Partisi'nden açıklama geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, " 15 Temmuz'da tereddütsüz Türkiye’mizin yanında olan Rus devleti ile dayanışmak bir vefa borcu ve vatanseverlik görevidir." şeklinde konuştu.

Rusya Federasyonu özel askeri şirket Wagner arasındaki krize yönelik ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan yapmış olduğu açıklamada "Rusya Federasyonu ve Rus milleti, bu ihanetin de üstesinden gelecek ve Sayın Vladimir Putin önderliğinde NATO'yu püskürtme harekâtında başarıya ulaşacaktır" ifadelerine yer verdi.

'RUSYA NATO'YU PÜSKÜRTME HAREKATINDA BAŞARIYA ULAŞACAKTIR'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Wagner ile yaşanan krizde Rusya'nın yanında olduklarını açıkladı. Reyhan, "Rus devleti ile dayanışmak bir vefa borcu ve vatanseverlik görevidir" diyerek Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'ya karşı verdiği mücadelede başarıya ulaşacağının altını çizdi.

İşte o paylaşım;

RUSYA FEDERASYONU VE WAGNER KRİZİNDE NE OLMUŞTU?

Özel askeri şirket Wagner'ın başkanı Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunun kamplarına füze saldırısı düzenlendiğini ve askerlerini öldürdüğünü iddia etmişti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere Rusya Savunma Bakanlığı cevap vermiş ve olayın asılsız olduğunu bildirmişti. Bakanlığın yapmış olduğu açıklamada "Yevgeny Prigojin adına sosyal ağlarda dağıtılan 'RF Savunma Bakanlığı'nın Wagner PMC'lerin arka kamplarına saldırdığı' iddiasıyla ilgili tüm mesajlar ve video kareleri gerçekle örtüşmemektedir ve bilgi amaçlı bir provokasyondur" ifadelerine yer verilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise açıklamasında "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" diyerek olayların Rus Hükümeti'nin kontrolü altında olduğunun bilgisini paylaşmıştı.

Ardından Wagner'in darbe çağrısı yapmasına karşın FSB ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı Prigojin hakkında ceza davası başlatmış, 12 yıldan 20 yıla kadar hapis isteminde bulunmuştu.

Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor
Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor

Dünya

Putin'e darbe girişimi! Wagner kuvvetleri Rusya'da ilerliyor

Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı
Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı

Dünya

Rus komutanlardan Wagner'e durma çağrısı

Rusya'da darbe hareketliliği sürüyor! Wagner Rus Güney Askeri Bölge karargahını kuşattı
Rusya'da darbe hareketliliği sürüyor! Wagner Rus Güney Askeri Bölge karargahını kuşattı

Dünya

Rusya'da darbe hareketliliği sürüyor! Wagner Rus Güney Askeri Bölge karargahını kuşattı

Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol
Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

Gündem

Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Necmettin Batırel dolar kuru bombasını patlattı, duyurdu: 3 TL birden düşeceği tarihi verdi! Dolar, 25 TL'yi gördü
Ekonomi

Necmettin Batırel dolar kuru bombasını patlattı, duyurdu: 3 TL birden düşeceği tarihi verdi! Dolar, 25 TL'yi gördü

Doları olanın zarar edeceğini sürekli dillendiren ekonomist Necmettin Batırel, Haziran ayı ve diğer aylar için ilgili dikkat çeken bir tahm..
Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi
Ekonomi

Petrol müjdesi sonrası Türkiye'de petrol ve enerji ithalatı yüzde 23,4 azalışla 5,3 milyar $'a indi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 azalarak 5 milyar 320 milyon 345 bin dolara g..
TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor
Teknoloji

TB2 SİHA ve Milli Muharip Uçak dünyanın gündeminde: Orta Doğu'dan Afrika'ya! Türkiye'ye teklif yağıyor

Türkiye Kuveyt'le TB2 Bayraktar SİHA ihracatı anlaşmasını imzaladı. Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımlarını gören Avrupa ülkesi Po..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23