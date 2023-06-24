Rusya’da Wagner darbesi ile ilgili Vatan Partisi'nden çağrı geldi

Rusya Federasyonu özel askeri şirket Wagner arasındaki krize yönelik ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan yapmış olduğu açıklamada "Rusya Federasyonu ve Rus milleti, bu ihanetin de üstesinden gelecek ve Sayın Vladimir Putin önderliğinde NATO'yu püskürtme harekâtında başarıya ulaşacaktır" ifadelerine yer verdi.

'RUSYA NATO'YU PÜSKÜRTME HAREKATINDA BAŞARIYA ULAŞACAKTIR'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Wagner ile yaşanan krizde Rusya'nın yanında olduklarını açıkladı. Reyhan, "Rus devleti ile dayanışmak bir vefa borcu ve vatanseverlik görevidir" diyerek Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'ya karşı verdiği mücadelede başarıya ulaşacağının altını çizdi.

İşte o paylaşım;

RUSYA FEDERASYONU VE WAGNER KRİZİNDE NE OLMUŞTU?

Özel askeri şirket Wagner'ın başkanı Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunun kamplarına füze saldırısı düzenlendiğini ve askerlerini öldürdüğünü iddia etmişti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere Rusya Savunma Bakanlığı cevap vermiş ve olayın asılsız olduğunu bildirmişti. Bakanlığın yapmış olduğu açıklamada "Yevgeny Prigojin adına sosyal ağlarda dağıtılan 'RF Savunma Bakanlığı'nın Wagner PMC'lerin arka kamplarına saldırdığı' iddiasıyla ilgili tüm mesajlar ve video kareleri gerçekle örtüşmemektedir ve bilgi amaçlı bir provokasyondur" ifadelerine yer verilmişti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise açıklamasında "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" diyerek olayların Rus Hükümeti'nin kontrolü altında olduğunun bilgisini paylaşmıştı.

Ardından Wagner'in darbe çağrısı yapmasına karşın FSB ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı Prigojin hakkında ceza davası başlatmış, 12 yıldan 20 yıla kadar hapis isteminde bulunmuştu.