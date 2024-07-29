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Dünya Rusya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var
Dünya

Rusya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-07-29 14:25:00 - 2024-07-29 14:27:15
Rusya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var

Rusya’nın Volgograd kentinde bir yolcu treni raylardan çıktı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rus basını kazada 8 vagonun raydan çıktığını aktarırken yaklaşık 100 kişinin yaralandığını yazdı.

Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise trende 800 yolcunun bulunduğu belirtildi. Rus yetkililer tarafından kazaya 324 kişilik sağlık ekibinin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmezken kaza yerinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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