Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı! Tüketicinin canını yakanın canı yanar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2026 yılının ilk 9 ayında yapılan denetimler neticesinde toplamda 360 bin 578 firma ile birlikte yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün denetlendi. 2,6 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

'STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYATA 724,7 MİLYON TL CEZA UYGULANDI'

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 9 ayı sonunda gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde, 59 bin 947 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği bildirilerek, "Aykırı fiillerde bulunan 6 bin 072 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 724,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, fahiş fiyatlara ilişkin 399,5 milyon TL, otomotiv sektörüne 145,1 milyon TL, emlak sektörüne 45,6 milyon TL, kuyum sektörüne ise 13,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise yaklaşık 115 milyon TL olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

'1498 FİRMAYA YAKLAŞIK 984 MİLYON TL İDARİ CEZASI UYGULANDI'

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 9 ayında 40 bin 857 gerçek ve tüzel kişi denetlendiği belirtilerek, "Aykırı eylemlerde bulunan 1498 gerçek ve tüzel kişiye toplamda yaklaşık 984 milyon TL idari para cezası uygulandı. Aynı müdürlük tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 735,3 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 232,1 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 16,7 milyon TL idari para cezası uygulandı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı olarak 2026 yılının ilk 9 ayında 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde 259 bin 774 firma denetledi ve bunlardan 52 bin786 firmaya 917,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ise 2025 yılında toplamda 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk 9 ayında başta iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 255 firmaya 20,5 milyar TL idari para cezası uygulandı" denildi.