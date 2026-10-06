İran'dan sert açıklama: 'Düşmanla müzakere etmenin anlamı yok!'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinde ABD ile yürütülebilecek müzakerelere ilişkin sert mesajlar verdi. Pezeşkiyan, sürekli yaptırım uyguladığını, suikastlar düzenlediğini ve yapılan anlaşmaları bozduğunu söylediği ABD ile müzakere edilmesini anlamsız bulduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ile Mirzoyan başkent Tahran’da görüştü.

Pezeşkiyan görüşmede yaptığı açıklamada, “ABD ile sorunumuz, her masaya oturduğumuzda bize savaşın dayatılmasıdır.” diyerek, Washington yönetiminin üç kez müzakere sırasında ülkesine saldırı düzenlediğini, bunun da "ABD’nin diyalog peşinde olmadığını ve aksine İran’ı yıkma niyetinde olduğunu gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından en çok denetlenen ülke olduğunu, buna rağmen ABD’nin "asılsız iddialarla" İran’a baskı yaptığını söyledi.

ABD’nin Minab’daki okul saldırısının ve saldırıda şehit olan 168 çocuğun hesabını vermediğini ve buna rağmen insan haklarından bahsettiğini belirten Pezeşkiyan, “Her zaman suikastlar düzenleyen, yaptırımlar uygulayan, baskı kuran ve anlaşmaları bozan düşmanla (ABD) müzakere etmek anlamlı değil ve milletimiz bunu kabul etmiyor.” dedi.