18 metre derinlikte iz sürüldü! Nuh’un Gemisi bulundu mu?

Yıllardır Nuh’un Gemisi olduğu iddiasıyla gündeme gelen Durupınar Formasyonu yeniden mercek altında. Son çalışmalarda yüzeyin altındaki yapının sıradan bir kaya oluşumundan farklı olabileceğine ilişkin veriler elde edildiğini belirten ekip, iddiaları güçlendirecek kanıtlar için sondaj ve laboratuvar sonuçlarını bekliyor.

18 metre derinlikten örnekler alındı

Ağrı Dağı yakınlarında bulunan Durupınar Formasyonu, gemiyi andıran şekli nedeniyle 1959’dan bu yana araştırmacıların ilgisini çekiyor. Son çalışmalarda yeraltı radarı, elektriksel direnç ölçümü, lidar taraması ve sondaj yöntemleri birlikte kullanıldı.

Ekip, daha önce yaklaşık 10 metre derinliğe kadar yapılan çalışmaların ötesine geçerek 18 metreye ulaşan noktalardan karot örnekleri aldı. Bu örneklerde özellikle ahşap veya organik kalıntı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Yeraltında düzenli bölmeler olduğu iddiası

Yapılan radar taramalarında yüzeyin altında gelişigüzel olmayan bazı şekiller tespit edildiği öne sürüldü. Araştırma ekibi, görüntülerde koridor, oda ve bölme izlerini andıran düzenli yapılar bulunduğunu savunuyor. Yaklaşık 157 metre uzunluğundaki formasyonun ölçülerinin Nuh’un Gemisi anlatısındaki ölçülerle uyumlu olduğu da ekibin üzerinde durduğu başlıklardan biri. Ancak bu veriler henüz yapının kesin olarak insan eliyle oluşturulduğunu ya da Nuh’un Gemisi olduğunu kanıtlamış değil.

Ahşap kalıntısı henüz bulunmadı

Çalışmaların en önemli aşamalarından birini alınan örneklerin laboratuvar incelemesi oluşturuyor. Ekip şu ana kadar kesin olarak ahşap olduğu belirlenen bir malzemeye ulaşmadı. Bu nedenle gemi iddiasının doğrulanabilmesi için sondaj örneklerinden çıkacak sonuçlar kritik önem taşıyor.

Araştırmacılar, bir sonraki aşamada organik kalıntılar ve eski hayvanlara ait olabilecek DNA izleri üzerinde de çalışma yapılmasını planlıyor.

1996’da farklı bir sonuca varılmıştı

Durupınar Formasyonu daha önce de bilimsel incelemelere konu olmuştu.1996 yılında yapılan bir çalışmada bölgeden alınan kaya örnekleri ve yapının jeolojik özellikleri değerlendirilmiş, formasyonun doğal yollarla oluştuğu sonucuna varılmıştı.

Bugünkü araştırma ekibi ise önceki yıllara göre daha gelişmiş görüntüleme ve analiz yöntemleri kullandıklarını belirterek yapının yeniden incelenmesi gerektiğini savunuyor.

Son sözü laboratuvar söyleyecek

Şu aşamada elde edilen radar görüntüleri ve sondaj verileri ön bulgu niteliğinde. Araştırmanın bağımsız değerlendirmeden geçmediği ve formasyonun altında gerçekten bir gemi bulunduğunun henüz kesinleşmediği belirtiliyor. Bu nedenle gözler şimdi 18 metre derinlikten alınan örneklerden çıkacak sonuçlara çevrildi.