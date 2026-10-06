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Otomotiv
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Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Alman lüks otomobil devi Mercedes, tamamen elektrikli yeni C serisi modelini Türkiye'de resmen satışa çıkardı.

#1
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli C-Serisi sedanı Türkiye’de C 400 4MATIC AMG sürümüyle satışa çıkardı.

#2
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Yeni C, ürettiği 360 kW (489 beygir) güç ve 800 Nm anlık tork sayesinde 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4 saniyede ulaşabiliyor.

#3
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip otomobilin maksimum hızı ise 210 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

#4
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Araçta 94 kWh kapasiteye sahip bir batarya mevcut.

#5
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Türkiye'deki güncel yapılandırma verilerine göre model karma kullanımda 709 kilometre, şehir içinde ise 805 kilometreye varan menzil sunuyor.

#6
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Elektrikli C-Serisi'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de şarj performansı. 800 voltluk elektrik mimarisine sahip otomobil, DC hızlı şarjda 330 kW'a kadar güç kabul edebiliyor.

#7
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Bataryanın 'dan ?'e çıkarılması yaklaşık 22 dakika sürüyor.

#8
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

10 dakikalık DC şarj ile WLTP standartlarına göre 250 ila 325 kilometre arasında menzil kazanılabiliyor.

#9
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Ev veya iş yerlerinde kullanılan standart 11 kW AC şarj ile tam dolum süresi (%0'dan 0'e) ise 10.5 saat olarak açıklandı.

#10
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Yeni C-Serisi, 4.883 mm uzunluğa ve 2.962 mm aks mesafesine sahip.

#11
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Konfor ve yol tutuşu artırmak adına AIRMATIC havalı süspansiyon ile arka aks yönlendirme sistemi opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

#12
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Yeni model teknoloji tarafında MB.OS işletim sistemi, üretken yapay zeka destekli MBUX Sanal Asistan, artırılmış gerçeklik destekli navigasyon ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuyor.

#13
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

Elektrikli Mercedes C-Serisi ilk tanıtıldığında 39.1 inçlik kesintisiz MBUX Hyperscreen ekranıyla da adından söz ettirmişti.

#14
Foto - Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!

FİYATI DA RESMEN AÇIKLANDI

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