Lüksün zirvesi Türkiye'de satışta! Yeni tasarımı gündem oldu!
Alman lüks otomobil devi Mercedes, tamamen elektrikli yeni C serisi modelini Türkiye'de resmen satışa çıkardı.
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Alman lüks otomobil devi Mercedes, tamamen elektrikli yeni C serisi modelini Türkiye'de resmen satışa çıkardı.
Mercedes-Benz, tamamen elektrikli C-Serisi sedanı Türkiye’de C 400 4MATIC AMG sürümüyle satışa çıkardı.
Yeni C, ürettiği 360 kW (489 beygir) güç ve 800 Nm anlık tork sayesinde 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4 saniyede ulaşabiliyor.
Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip otomobilin maksimum hızı ise 210 km/s ile sınırlandırılmış durumda.
Araçta 94 kWh kapasiteye sahip bir batarya mevcut.
Türkiye'deki güncel yapılandırma verilerine göre model karma kullanımda 709 kilometre, şehir içinde ise 805 kilometreye varan menzil sunuyor.
Elektrikli C-Serisi'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de şarj performansı. 800 voltluk elektrik mimarisine sahip otomobil, DC hızlı şarjda 330 kW'a kadar güç kabul edebiliyor.
Bataryanın 'dan ?'e çıkarılması yaklaşık 22 dakika sürüyor.
10 dakikalık DC şarj ile WLTP standartlarına göre 250 ila 325 kilometre arasında menzil kazanılabiliyor.
Ev veya iş yerlerinde kullanılan standart 11 kW AC şarj ile tam dolum süresi (%0'dan 0'e) ise 10.5 saat olarak açıklandı.
Yeni C-Serisi, 4.883 mm uzunluğa ve 2.962 mm aks mesafesine sahip.
Konfor ve yol tutuşu artırmak adına AIRMATIC havalı süspansiyon ile arka aks yönlendirme sistemi opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
Yeni model teknoloji tarafında MB.OS işletim sistemi, üretken yapay zeka destekli MBUX Sanal Asistan, artırılmış gerçeklik destekli navigasyon ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuyor.
Elektrikli Mercedes C-Serisi ilk tanıtıldığında 39.1 inçlik kesintisiz MBUX Hyperscreen ekranıyla da adından söz ettirmişti.
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