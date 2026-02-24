Rusya'da tren istasyonu yakınında patlama: 1 polis öldü
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında meydana gelen bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı. Trafik polisi aracına yaklaşan bir şahsın üzerindeki düzeneği patlatması sonucu gerçekleşen saldırıda, eylemcinin de olay yerinde öldüğü açıklandı.
Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı.
Bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Rusya Soruşturma Komitesi, patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ön bilgilere göre, bombalı saldırıyı gerçekleştiren şahsın olay yerinde öldüğü ifade edildi.
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, uzman ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.