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Dünya Rusya'da son vaka sayısı açıklandı
Dünya

Rusya'da son vaka sayısı açıklandı

Rusya’da son 24 saat içinde 37 bin 120 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 14:26:00 -
Rusya'da son vaka sayısı açıklandı

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte tespit edilen 37 bin 120 yeni vaka ile birlikte ülkede toplam vaka sayısının 9 milyon 294 bin 188’e ulaştığı belirtildi.

Son 24 saat içinde bin 254 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 262 bin 843’e yükseldiği kaydedildi.

Gün içinde 36 bin 172 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 7 milyon 992 bin 426 oldu.

Başkent Moskova (3 bin 239) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 637) ikinci, Moskova Bölgesi (bin 885) üçüncü sırada yer aldı.

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