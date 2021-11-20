Rusya'da son vaka sayısı açıklandı
Rusya’da son 24 saat içinde 37 bin 120 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte tespit edilen 37 bin 120 yeni vaka ile birlikte ülkede toplam vaka sayısının 9 milyon 294 bin 188’e ulaştığı belirtildi.
Son 24 saat içinde bin 254 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 262 bin 843’e yükseldiği kaydedildi.
Gün içinde 36 bin 172 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 7 milyon 992 bin 426 oldu.
Başkent Moskova (3 bin 239) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 637) ikinci, Moskova Bölgesi (bin 885) üçüncü sırada yer aldı.