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Dünya Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Rusya'da ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 990'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:00:00 -
Rusya'da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 618 bin 116'ya, ölü sayısı 27 bin 990'a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 18 bin 140 artarak 1 milyon 618 bin 116'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 334 artışla 27 bin 990'a yükseldi.

Son 24 saatte sağlığına kavuşanların sayısı 14 bin 854 artışla 1 milyon 215 bin 414'e ulaştı.

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