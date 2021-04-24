Rusya’da son 24 saatte 8 bin 828 yeni vaka bildirildi

Koronavirüs ile mücadele merkezinden yapılan açıklamada, yeni vaka olarak kaydedilenlerin arasından bin 158 kişide (yüzde 13,1) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edilirken, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 541), St. Petersburg’da (689) ve Moskova bölgesinde (596) saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde salgın nedeniyle 399 kişinin öldüğü, Covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 107 bin 900’a yükseldiği kaydedildi.

Sağlığına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 9 bin 254 kişi olduğu, salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 380 bin 468’e ulaştığı vurgulandı.





