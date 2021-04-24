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Dünya Rusya’da son 24 saatte 8 bin 828 yeni vaka bildirildi
Dünya

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 828 yeni vaka bildirildi

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 828 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği, ülke genelinde toplam Covid-19 vaka sayısının 4 milyon 753 bin 789’a ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 15:34:00 -
Rusya’da son 24 saatte 8 bin 828 yeni vaka bildirildi

Koronavirüs ile mücadele merkezinden yapılan açıklamada, yeni vaka olarak kaydedilenlerin arasından bin 158 kişide (yüzde 13,1) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edilirken, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 541), St. Petersburg’da (689) ve Moskova bölgesinde (596) saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde salgın nedeniyle 399 kişinin öldüğü, Covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 107 bin 900’a yükseldiği kaydedildi.

Sağlığına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 9 bin 254 kişi olduğu, salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 380 bin 468’e ulaştığı vurgulandı. 



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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

İnsanlar Rusya'da covid testi yaptırmıyorlar. Yaptıranlar da ancak ellide bir, belki yüzde bir. Yani bu rakamı 10 ile, 50 ile Hatta 100 ile çarpmak lazım. Bizde de böyle. Çoğu kişi test yaptirmiyor. Evde hapis korkusu veya başka sebepten.
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