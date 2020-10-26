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Aktüel Rusya'da son 24 saatte 17 bin 347 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı
Aktüel

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 347 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:25:42 -
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 347 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 347 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 531 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten iyileşenlerin sayısı 7 bin 574 artarak 1 milyon 146 bin 96, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 219 artışla 26 bin 269 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 347 kişide virüs tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 531 bin 224'e yükseldi.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 27,7'sinde hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 224 artarak 401 bin 40'a, virüs kaynaklı ölü sayısı da 62 artışla 6 bin 442'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 476 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 57 milyon 800 bini geçtiğini duyurdu.

- 91 Rus milletvekili Kovid-19'a yakalandı

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, milletvekillerinden 91'inin Kovid-19'a yakalandığını, bunlardan 39'unun tedavi gördüğünü, birinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede dün 16 bin 710 vaka tespit edilmiş, 21 Ekim'de ise 317 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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