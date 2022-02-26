Rusya'da Putin'i çıldırtacak görüntü! Ukraynalıların önünde diz çöküp...
Rusya'da Ukrayna'ya yapılan işgali protesto eden bir Rus vatandaşı, Ukraynalıların önünde diz çökerek Putin'in yaptıkları adına özür diledi. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus halkına seslenmiş ve meydanlara inerek savaşı protesto etmelerini istemişti. Bunun üzerine Rusya'nın farklı şehirlerinde savaş ve hükümet karşıtı eylemler başladı.
Diz çöküp özür diledi
Ukrayna ve Rusya vatandaşları tarafından organize edilen gösterilerde bir Rus protestocu, Rusya bayrağıyla Ukraynalıların önünde diz çökerek özür diledi. Putin'e hakaret ederek diz çöken eylemci, "Putin'in yaptıkları için sizin önünüzde diz çöküp özür dilemek istiyorum. Biz onu istemiyoruz, o bizim başkanımız değil. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.