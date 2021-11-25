Rusya'da ortalık karıştı! Protestocular yerel meclisi bastı
Rusya’nın Çelyabinsk kentinde bir grup protestocu Covid-19’la mücadele kapsamında uygulanan QR kodu ile giriş zorunluluğuna tepki göstererek yerel meclisi basmaya çalıştı.
Rusya’nın Çelyabinsk kentinde Covid-19’la mücadele kapsamında uygulanan QR kodu ile giriş zorunluluğuna karşı çıkan bir grup yerel meclisi basmaya çalıştı.
Rusya’da korona virüs salgınının yayılması üzerine bazı önlemler bölgesel bazda yeniden uygulanmaya başladı. Çelyabinsk kentinde devlet daireleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda zorunlu olan QR kod uygulamasına tepki gösterenler yerel meclisi basmaya çalıştı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup, meclis binasının kapısında toplanıp, bina girişindeki turnikelerden içeriye girmeye çalıştı.
Güvenlik görevlilierini darp ettiler
Çıkan arbedede bazı kadınlar güvenlik görevlilerini darp etti. Protestocuların önüne set oluşturan güvenlik güçlerinin turnikelerden geçilmesine izin vermemesi üzerine göstericiler bir süre sonra binayı terk etmek zorunda kaldı.