  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'da ortalık karıştı! Protestocular yerel meclisi bastı
Dünya

Rusya'da ortalık karıştı! Protestocular yerel meclisi bastı

Rusya’nın Çelyabinsk kentinde bir grup protestocu Covid-19’la mücadele kapsamında uygulanan QR kodu ile giriş zorunluluğuna tepki göstererek yerel meclisi basmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 18:39:00 - 2021-11-25 18:45:44

Rusya’nın Çelyabinsk kentinde Covid-19’la mücadele kapsamında uygulanan QR kodu ile giriş zorunluluğuna karşı çıkan bir grup yerel meclisi basmaya çalıştı.

Rusya’da korona virüs salgınının yayılması üzerine bazı önlemler bölgesel bazda yeniden uygulanmaya başladı. Çelyabinsk kentinde devlet daireleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda zorunlu olan QR kod uygulamasına tepki gösterenler yerel meclisi basmaya çalıştı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup, meclis binasının kapısında toplanıp, bina girişindeki turnikelerden içeriye girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilierini darp ettiler

Çıkan arbedede bazı kadınlar güvenlik görevlilerini darp etti. Protestocuların önüne set oluşturan güvenlik güçlerinin turnikelerden geçilmesine izin vermemesi üzerine göstericiler bir süre sonra binayı terk etmek zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14. haftanın hakemleri belli oldu
Spor

14. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek nakemler açıklandı.

Dolar-altın oyunuyla Kavala'yı kaçırma planı!
Ekonomi

Dolar-altın oyunuyla Kavala'yı kaçırma planı!

Ekonomist Bartu Sorel Batılı ülkelerin Osman Kavala ısrarına dikkat çekti ve Kavala’nın bugüne Hendek, Kobani provokasyonu ve PYD’ye yaptığı..
Kocasını öldürmek için siteye başvurunca...
Dünya

Kocasını öldürmek için siteye başvurunca...

Amerika'da bir kadın, şaka amaçlı kurulan ve ismi "tetikçi tut" anlamına gelen bir web sitesini gerçek sandı. Wendy Wein isimli kadın, kocas..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay