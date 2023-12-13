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Ekonomi Rusya'da kripto para ihracatında yasa tasarısı hazırlığı
Ekonomi

Rusya'da kripto para ihracatında yasa tasarısı hazırlığı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 17:34:00 -
Rusya'da kripto para ihracatında yasa tasarısı hazırlığı

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov, Rusya Maliye Bakanlığı’nın, gaz ihracatında olduğu gibi, kripto para birimlerinin ihracatı konusunda bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov, Rusya Maliye Bakanlığı’nın, gaz ihracatında olduğu gibi, kripto para birimlerinin ihracatı konusunda bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov, “Kripto Para ve Dijital Finansın Geleceği” başlıklı yuvarlak masa toplantısında yaptığı açıklamada “Kripto para ihracatını, madencilik faaliyetinin bir ürünü olarak kullanmak için çalışıyoruz, böyle bir seçenek ve bir yasa tasarısı var. Örneğin, bu örneği temel alarak, madencinin kripto parayı, bir ihracat ürünü olarak kullanabileceği bir yasa tasarısı konseptini geliştirdik. Böyle bir yasama girişimi de oluşturuyoruz” dedi.

Duma Finansal Piyasa Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, yaz aylarında madencilik, deneysel yasal rejimler, vergilendirme ve kripto para birimleriyle yapılan işlemler de dahil olmak üzere kripto para birimiyle ilgili bir yasa tasarısı paketinin Duma’da görüşülmekte olduğunu belirtti. Aksakov buna ek olarak kripto para madencilerinin sorumluluğu hakkında bir yasa tasarısı önerildiğini söyledi.

Kasım ayı başında Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Merkez Bankası’nın deneysel rejimler çerçevesinde sınır ötesi yerleşimlerde kripto para kullanımını desteklediğini söylemişti.

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