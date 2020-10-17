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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bini geçti

Son 24 saatte 14 bin 922 kişide virüs görüldü, 279 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:31:21 -
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 384 bin 235'e, ölenlerin sayısı 24 bin 2'ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 922 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bin 235'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 279 artarak 24 bin 2'ye, iyileşen sayısı da 8 bin 617 artışla 1 milyon 65 bin 199'a ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 26,9'unda hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 oldu.

- Toplam test sayısı 53 milyon 300 bini aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 648 artarak 357 bin 643'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 56 artışla 5 bin 906'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 523 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar yapılan test sayısının 53 milyon 300 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 115 bin 150 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.


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