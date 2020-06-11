Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 502 bin 436'ya, ölü sayısı 6 bin 532’ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 779 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 502 bin 436'ya ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 174 artarak 6 bin 532’ye, iyileşen sayısı 8 bin 367 artarak 261 bin 150'ye yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e çıktı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1436 artarak 201 bin 221’e, ölü sayısı 53 artarak 3 bin 138’e ulaştı.

- 14 milyona yakın test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 329 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 13 milyon 800 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 321 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.