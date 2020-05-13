Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 242 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 28 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 242 bin 271'e ulaştı.

Son günlerde vaka sayısının günlük 10 bin seviyesinin üzerinde çıktığı ülkede ölü sayısı 96 artarak 2 bin 212'ye, iyileşen sayısı da 4 bin 491 artarak 48 bin 3'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 4,3 olurken, yeni vakaların yüzde 44,5'inde semptom görülmediği kaydedildi.

Başkent Moskova'da vaka sayısı 4 bin 703 artarak 126 bin 4'e, ölü sayısı 53 artarak 1232'ye çıktı.

Şehirde toplam 21 bin 506 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

259 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 177 bini son 24 saatte olmak üzere bugüne kadar 5 milyon 900 binden fazla test yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 259 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.