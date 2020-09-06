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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 25 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 25 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:05:45 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 25 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 25 bin 505’e, ölü sayısı 17 bin 820’ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 195 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 25 bin 505’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 61 artarak 17 bin 820’ye, iyileşen sayısı 2 bin 823 artarak 840 bin 949’a ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 22,2’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 620 artarak 266 bin 357’ye, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 891’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 333 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 38 milyon 400 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibariyle yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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