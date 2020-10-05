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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini geçti

Günlük vaka artışının 11 bine yaklaştığı ülkede, toplam ölü sayısı 21 bin 475’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:35:03 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 889'a, ölü sayısı 21 bin 475'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 888 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 889'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 21 bin 475'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 181 artışla 982 bin 324'e ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 26,3’ünde semptom bulunmazken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 oldu.

- Toplam test sayısı 48 milyonu aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 537 artarak 307 bin 477, ölenlerin sayısı ise 27 artışla 5 bin 370 oldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 358 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 48 milyondan fazla olduğunu duyurdu.

Öte yandan Moskova'da savunma sektöründe veya stratejik öneme sahip işletmeler hariç tüm şirketler, personelinin yüzde 30'unu uzaktan çalıştırmaya başladı.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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