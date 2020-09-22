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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 115 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 115 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:57:08 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 115 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 115 bin 810’a, ölü sayısı 19 bin 649’a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 115 bin 810’a yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 160 artarak 19 bin 649’a, iyileşen sayısı 5 bin 976 artarak 917 bin 949’a ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’da kalırken, yeni vakaların yüzde 25,1’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 980 artarak 278 bin 388’e, ölü sayısı 15 artarak 5 bin 84’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 300 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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