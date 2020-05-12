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Dünya

Rusya'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 5 ölü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kovid-19 vakalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:13:00 -
Rusya'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 5 ölü

 

 

Rus TASS haber ajansına göre, St. Petersburg'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü Aziz Yorgi Hastanesinin 6. katında yangın çıktı.

Yangında, solunum cihazına bağlı 5 kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki 150 kişinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangın solunum cihazının arızalanmasından kaynaklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu ifade edildi.

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

Geçen hafta, Başkent Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

 

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