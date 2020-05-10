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Dünya

Rusya'da koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:27:00 -
Rusya'da koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın çıktı

Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü 50 No'lu 6 katlı hastanenin ilk katında yangın çıktı.

Yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tüm hasta ve çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.

Yangına, ilk belirlemelere göre tıbbi ekipman arızasının neden olduğu belirtildi.

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