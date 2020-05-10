Rusya'da koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede yangın çıktı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü 50 No'lu 6 katlı hastanenin ilk katında yangın çıktı.
Yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tüm hasta ve çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.
Yangına, ilk belirlemelere göre tıbbi ekipman arızasının neden olduğu belirtildi.