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Dünya Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu!
Dünya

Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu!

Rusya'da insan yiyen adam paniği yaşanıyor. 23 yaşındaki Yegor Komarov isimli şahıs, Rusya'nın kuzeyindeki Sortavala kasabasında bir yol güvenlik bariyerine çarparak kafası kopan cesedin başını yedi. Komarov daha önce tadına baktığı bir cesetle ilgili ise, "Kanının ve etinin tadını çok beğenmedim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 23:23:00 -
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu!

Rusya'da meydana gelen bir kazanın ardından kazazedenin kafası kayboldu. Polis ekipleri, her yerde adamın kafasını ararken olayın ardından korkunç bir gerçek çıktı. Kazaya neden olan 23 yaşındaki Yegor Komarov isimli şahıs, yolda gördüğü kafatasını ormana götürerek tadına baktı. Olayın ardından yakalanan Komarov, "Genel olarak, insanları öldürmeyi seviyorum" dedi.

Başka birine daha saldırı gerçekleştirmiş

Olayın ardından vahşi adamın daha önce yaptıkları da ortaya çıktı. Şahıs ayrıca geçen yıl St. Petersburg'daki bir parkta 38 yaşındaki bir adamı insan etinin tadına bakmak istediği için bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek kan dondurdu.

"Tadı hoşuma gitmedi"

Yediği insan bedeniyle ilgili konuşan adam, "Öldüğünde boynunu parçaladım, kan ve et tadı aldım. Ama bıçak kör olduğu için eti kesmek zordu ve damarlarının tadı hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı.

Tereyağı ile pişirmiş

38 yaşındaki adamın cesedini yakındaki bir drenaj borusuna atmadan önce adamın dilini kestiğini, eve götürdüğünü ve tereyağı ile pişirdiğini anlatan Komarov, "Tadını denedim ve beğenmedim ama vücudun başka bir bölümünü denesem muhtemelen beğenirdim" dedi.

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