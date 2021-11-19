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Dünya Rusya’da ilk kez kullanıldı! Mektup ve kargo teslimatında yeni dönem
Dünya

Rusya’da ilk kez kullanıldı! Mektup ve kargo teslimatında yeni dönem

Kış mevsiminin oldukça zorlu geçtiği Rusya'da soğuk hava koşullarına rağmen ilk kez mektup ve kargo paketleri drone ile teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:26:00 -
Rusya’da ilk kez kullanıldı! Mektup ve kargo teslimatında yeni dönem

Rusya’da özellikle kış mevsimlerinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle posta ve kargoların teslimatlarında yaşanan gecikmelere çözüm arayan Rusya posta şirketi, çözümü drone kullanmakta buldu. Posta şirketi, posta ve kargo deneme teslimatını ilk kez drone ile yaptı. SH-350 tipi İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) kullanıldığı ilk teslimat Rusya’nın en fazla kar yağışı alan Yamal-Nanents Özerk Bölgesinin Salehaed kentinde gerçekleştirildi. İHA’ya toplam 100 kiloluk mektup ve kargo kolisi yüklendi. Bir araç içerisine kurulan kumanda merkezinden yönlendirilen drone kaldırılarak, ren geyikleriyle ünlü Priuralsky ilçesine bağlı Aksarka köyüne gönderildi. Saatte 90 kilometre hıza ulaşarak 5 saat boyunca yaklaşık 150 kilometre uçuş yapabilen drone, bu testte 100 kilometreyi aşkın bir mesafe kat ederek testi başarıyla geçti. Rus postası ülkenin ilk drone ile posta ve kargo taşımacılığı testinin başarıyla gerçekleştiğini, tüm testlerden sonra ülke genelinde posta dağıtımı için drone kullanılacağını duyurdu.

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