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Dünya Rusya'da eski asker katliam yaptı
Dünya

Rusya'da eski asker katliam yaptı

Rusya'da bir devlet dairesine giden eski asker Sergey Glazov, silahıyla 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı. Başka bir güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 05:30:00 -
Rusya'da eski asker katliam yaptı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Ryazansky kentinde Belediye ve Kamu Hizmetleri Merkezi'ne (MFC) giden, 45 yaşındaki eski Rus askeri Sergey Glazov, güvenlik görevlilerinin maske uyarılarına olumsuz cevap verince tartışmaya başladı.

2 ölü, 3 yaralı

Tartışma üzerine Rus ordusundayken kullandığı silahını çıkararak etrafa ateş etmeye başlayan Glazov, bir memur ile güvenlik görevlisini öldürdü.

Olay yerinde bulunan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da içlerinde bulunduğu 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alındı

Başka bir güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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