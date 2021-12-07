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Dünya Rusya'da eski asker dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Rusya'da eski asker dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın başkenti Moskova'da bir devlet dairesine giderek silahıyla etrafa ateş saçan eski asker 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 18:23:00 -
Rusya'da eski asker dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Rusya’da bir devlet dairesine giden eski asker silahıyla 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyindeki Ryazansky kentinde Belediye ve Kamu Hizmetleri Merkezi’ne (MFC) giden, 45 yaşındaki eski Rus askeri Sergey Glazov, güvenlik görevlilerinin maske uyarılarına olumsuz cevap verince tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Rus ordusundayken kullandığı silahını çıkararak etrafa ateş etmeye başlayan Glazov, bir memur ile güvenlik görevlisini öldürdü.

Biri çocuk 3 kişi ağır yaralı

 

Olay yerinde bulunan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da içlerinde bulunduğu 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Başka bir güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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