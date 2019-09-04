Rusya’da düşen savaş uçağının pilotlarının cesetleri bulundu Rusya’nın Stavropol şehrinde düşen SU-25 savaş uçağının pilotlarının cesetleri bulundu.

Rusya’nın Stavropol şehrinde düşen SU-25 savaş uçağının pilotlarının cesetleri bulundu.

Rusya’nın Kuzey Kafkasya sınırlarında bulunan Stavropol şehrinde dün uçağın düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler, bir gün sonra uçak ile birlikte düşen 2 pilotun cesetlerinin bulunduğunu açıkladı. Rusya’nın Ulan Ude şehrinde 1986 yılında üretilen uçağın planlı eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Budyonnovsk Askeri Havaalanı’ndan kalkış yapan SU-25 savaş uçağının düştüğünü açıklamıştı.

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