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Dünya Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı tescillendi
Dünya

Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı tescillendi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, koronavirüse karşı ülkede geliştirilen dördüncü aşının da tescillendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 17:57:00 -
Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı tescillendi

RDIF'ten yapılan açıklamada, tek doz şeklinde kullanılacak ve "Sputnik Light" adı verilen aşının tescillendiği bildirildi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının, yüzde 79,4 etkinlik oranına sahip olduğu belirtilen açıklamada, aşının antikor sahibi olanlardaki koruma oranını da 40 kat artırdığı öne sürüldü.

Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020'de, Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020'de, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen "KoviVak" aşısı da 20 Şubat'ta tescil edilmişti.

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