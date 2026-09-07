Rusya'da dağcılara çığ dehşeti: 11 ölü, 6 kayıp!

Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde Pazar günü saat 17.00 sıralarında, 5 bin 20 metre yüksekliğindeki Mizhirgi Dağı'nda çığ meydana geldi. Dehşet anları kameralara yansırken, görüntülerde dev bir kar ve kaya kütlesinin dağın yamacından aşağı doğru hızla ilerlediği görüldü.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çığ nedeniyle havaya dev kar bulutları yükselirken, olay sırasında bölgede bulunan 33 dağcının çığdan etkilendiği bildirildi. Korkunç felakette en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kayıp olduğu ve 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

50'DEN FAZLA EKİP ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILIYOR

Bölgede geniş kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. 50'den fazla acil durum görevlisi çalışmalara katılırken, Mi-8 tipi helikopterler de karla kaplı zirvede hayatta kalanları aramak için kullanılıyor.

Ancak ekiplerin çalışmaları, yeni çığ tehlikesi ve bölgenin zorlu arazi koşulları nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Çığın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Bölgede bulunan asılı bir buzulun kısmen çökmesinin çığı tetiklemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.