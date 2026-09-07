  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cengiz Ocakçı’dan eski ABB dosyalarına ilişkin çarpıcı sözler! ‘Mercedes’i MAN’dan daha ucuza aldık’ Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyon Özel palavracı KOF kabadayı! Canlı yayında kapısı çalındı! 64 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı Volkanik kül 7 havalimanını kapattı! “Krakatau’nun çocuğu” yeniden patladı Nükleer teknolojide yeni dönem başlıyor! Toryum rezervleri için dev işbirliği Bakan Gürlek adli yıl açılış programında konuştu: Türkiye adalet arayanların umududur Yaşlı kadını dinleyen Ağıralioğlu’nun ağzı açık kaldı: İl başkanını görevden alacağım İBB’de Nuri Aslan kararını verdi! Özgür mü Kılıçdaroğlu mu? Tıpkı dostu Netanyahu gibi… Siyonist Zelenskiy yine sivilleri vurdu
Gündem Rusya'da dağcılara çığ dehşeti: 11 ölü, 6 kayıp!
Gündem

Rusya'da dağcılara çığ dehşeti: 11 ölü, 6 kayıp!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rusya'da dağcılara çığ dehşeti: 11 ölü, 6 kayıp!

Kuzey Kafkasya'daki Mizhirgi Dağı'nda meydana gelen dev çığ kameraya yansıdı. Felakette en az 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu, 6 kişi ise yaralandı.

Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde Pazar günü saat 17.00 sıralarında, 5 bin 20 metre yüksekliğindeki Mizhirgi Dağı'nda çığ meydana geldi. Dehşet anları kameralara yansırken, görüntülerde dev bir kar ve kaya kütlesinin dağın yamacından aşağı doğru hızla ilerlediği görüldü.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çığ nedeniyle havaya dev kar bulutları yükselirken, olay sırasında bölgede bulunan 33 dağcının çığdan etkilendiği bildirildi. Korkunç felakette en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kayıp olduğu ve 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

50'DEN FAZLA EKİP ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILIYOR

Bölgede geniş kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. 50'den fazla acil durum görevlisi çalışmalara katılırken, Mi-8 tipi helikopterler de karla kaplı zirvede hayatta kalanları aramak için kullanılıyor.

Ancak ekiplerin çalışmaları, yeni çığ tehlikesi ve bölgenin zorlu arazi koşulları nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Çığın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Bölgede bulunan asılı bir buzulun kısmen çökmesinin çığı tetiklemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ABD heyeti Rusya’da! Moskova ve Kiev’den kritik saldırı kararı
ABD heyeti Rusya’da! Moskova ve Kiev’den kritik saldırı kararı

Dünya

ABD heyeti Rusya’da! Moskova ve Kiev’den kritik saldırı kararı

Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi
Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi

Aktüel

Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23