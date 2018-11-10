Rusya'da büyük çaplı yangın çıktı!

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bu sabah Gobit AVM'de büyük çaplı bir yangın çıktı. Rus medyasının paylaştığı fotoğraflarda dumanların tüm gökyüzünü kapladığı görülürken, AVM'de çalışan yaklaşık 800 kişinin kaçarak bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, konu ile alakalı ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

İlk belirlemelere göre yangının, Rusya'nın en önemli süpermarketler zinciri Lenta'nın mağazasında başladığı tahmin ediliyor

KAYNAK: HABER7