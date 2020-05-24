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Rusya’da bayram namazı sınırlı cemaat ile eda edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:24:06 -
Rusya’da bayram namazı sınırlı cemaat ile eda edildi

MOSKOVA (AA) - Rusya’nın başkenti Moskova’da Ramazan Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı cemaat ile kılındı.

Moskova Merkez Camisi'nde, salgın tedbirleri çerçevesinde sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, hutbe konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in Rusya’daki Müslümanlara yönelik Ramazan Bayramı mesajını da okudu.

Ardından din görevlileri maskelerini takarak, sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde bayram namazını kıldı.

Ramazan Bayramı namazı ve hutbe Rossiya-1 kanalından canlı olarak yayımlandı.

Ülkede camiler salgın nedeniyle kapalı olduğu için Müslümanlar bayramı evlerinde karşıladı.

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