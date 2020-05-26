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Aktüel

Rusya'da askeri helikopter kazasında 4 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-26 08:53:13 -
Rusya'da askeri helikopter kazasında 4 kişi öldü

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin Çukotka bölgesindeki Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus TASS haber ajansına konuşan bölge yetkilisi, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kazada yaşamını yitirdiği ve helikopterin inişin ardından alev aldığını aktardı.

Kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.

Geçen hafta, başkent Moskova bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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