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Aktüel

Rusya’da askeri helikopter düştü: 4 ölü

Rusya’da askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:41:03 -
Rusya’da askeri helikopter düştü: 4 ölü

Rusya’da askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti.


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mİ-8 tipi askeri helikopterin yerel saatle 05.00 sıralarında tatbikat esnasında düştüğü kaydedildi. Açıklamada, Anadırskiy Bölgesi’ne bağlı Çukotka mevkiinde kontrolden çıkarak düşen helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Anadırskiy Bölge Başkanı Sergey Savçenko, kazanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü ifade etti.


Kazaya ilişkin görevlendirilen araştırma ekibi, kazanın teknik bir problemden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Mİ-8 tipi helikopter uçuşlarının bir süre askıya alındığı bildirildi.

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