Rusya’da asker kaybına farklı çözüm! Devlet memurları asker olsun

Ukrayna'nın tamamına yönelik işgal girişimi ve saldırılar birinci yılını geriden bırakırken işgalci Rusya, cephede 150 bine yakın asker kaybetti. Ukrayna'nın direnişi karşısında büyük darbe alan Rusya'da Devlet Duması'ndan ilginç bir teklif geldi.

Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Anatoli Vıborni, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'daki devlet memurlarının, Rusya’nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle her şeye hazırlıklı olmaları ve askeri eğitim kurslarından geçmeleri yönünde bir girişimde bulundu.

RUS DUMASINDAN ASKERLİK TEKLİFİ!

Vıborni, "Bütün memurların askeri eğitimden geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu girişimi memnuniyetle karşılıyorum. Ve yasal düzeyde hızlı uygulanmasına en aktif şekilde katkıda bulunacağım. Meslektaşlarımı bu öneriye destek vermeye davet ediyorum" dedi. Rus vekil, bu teklifin ülkeyi yüksek hazırlık durumuna getireceğini iddia etti.

Bu teklifin, Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki valiler tarafından da desteklendiği öğrenildi.

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