Rusya'da asgari ücret teklifi belli oldu! İşte teklif edilen rakamın dolar karşlığı...

Rusya’da asgari ücretin 30 bin rubleye (494 dolar) yükseltilmesi teklif ediliyor. İzvestiya gazetesinin haberine göre, Duma’da sunulması beklenen yasa tasarısında, bugün 13 bin 890 ruble (230 dolar) olan asgari ücretin önümüzdeki seneden itibaren 30 bin rubleye yükseltilmesi teklif edildi.



Rusya’da asgari ücret 1 Ocak 2022’de 13 bin 890 rubleye çıkarılmıştı.



Bu rakam 2019’da 12 bin 130 ruble, 2021 yılında 12 bin 792 rubleydi.



Yasa tasarısının hazırlayıcıları, asgari ücretin artırılmasının enflasyonun etkilerini ve yoksulluk seviyesini azaltacağını öngörüyor.



Bu hedef doğrultusunda bütçeden 1,16 trilyon ruble harcama gerektiği belirtiliyor.



Bazı uzmanlar ise iş dünyasını sıkıntıya sokmamak adına asgari ücrette bu denli artışa gidilmesine karşı çıkıyor.