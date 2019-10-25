Rusya'da 8 asker öldürüldü

Rusya'nın doğusunda bir askeri üste görevli bir kişi 7 askeri vurarak öldürdü 2 askeri de yaraladı.
25 Ekim 2019 Cuma 15:24
Rusya'nın doğusunda bir askeri üste görevli bir kişi 8 askeri vurarak öldürdü 2 askeri de yaraladı.
Interfax haber ajansı silahlı saldırının 'kazara' yaşandığını ve ateş eden askerin 'acemi' olduğunu aktardı.
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