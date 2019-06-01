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Rusya'da 3 korkunç patlama! Olağanüstü hal ilan edildi

Rusya’nın Dzerjinsk kentinde yer alan bir patlayıcı fabrikasında patlamalar gerçekleşti. Patlamalar sonucunda 39 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:25
Rusya'da 3 korkunç patlama! Olağanüstü hal ilan edildi

Rusya’da başkent Moskova’nın 400 kilometre doğusunda bulunan Dzerjinsk şehrindeki Kristall isimli TNT fabrikasında üç büyük patlama yaşandığı kaydedildi.

İlk belirlemelerde yaralı sayısı 19 olarak açıklanmıştı ancak daha sonra RİA haber ajansı, yararlı sayısının 39'a yükseldiğini belirtti ve bu kişilerden on tanesinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini geçti.

Patlamaların sebep olduğu yangının söndürülmesi için çalışmalara 300 itfaiye görevlisi katıldı.

Ayrıca, patlamanın sebeplerine ilişkin soruşturma açıldı.

Dzerjinsk sakinleri patlamalarına ardından kocaman gri duman bulutları gördüklerini ve patlama nedeniyle yaşan şok dalgası yüzünden evlerinin camlarının kırıldığını söyledi.

Patlamaların 15 kilometre uzakta yer alan Bogorodsk kenti sakinlerinin hissedebileceği kadar güçlü olduğu belirtildi.

​'Teknolojik süreçler ihlal edilmiş olabilir'​

TNT fabrikasındaki patlamalara neyin sebep olduğu net olarak bilinmiyor fakat yetkililer ‘işlemler esnasında teknolojik süreçlerin ihlal edilmiş olması’ üzerinde durduklarını söyledi.

Dzerjinsk kentinin acil durum servislerinden kaynaklar, fabrikanın patlayıcı üretilen kısmının tamamen yerle bir olduğunu belirtti.

Yerel sağlık yetkilileri ise patlamalarda yaralananlara ilişkin olarak, “Ciddi olmayacak kadar hafif ve orta seviyede şarapnel yaralanmaları söz konusu. Yararlıların hepsi gereksinim duydukları tıbbi yardımı alıyor” dedi.

Olağanüstü hal ilan edildi

TNT fabrikasındaki patlamalar nedeniyle Nijniynovgorod bölgesine yer alan Dzerjinsk kenti ve yakınlarındaki Pıra, Jelnino ve Lesnoy Kordon kasabalarında olağanüstü hal ilan edildi.

Hoparlörden 'Durum kontrol altında' anonsları yapıldı

Bunun yanında yetkililer daha sonraki açıklamalarında fabrikada yeni patlama riski kalmadığını söylediler. Dzerjinsk kentinin sokaklarında hoparlörlerden ‘durumun kontrol altında olduğuna’ dair duyurular yapılıyor.

‘Mühimmat da patlamanın gerçekleştiği kısımda depolanıyordu’

Bu arada Rus haber ajanslarının kaynakları, fabrikanın patlamanın olduğu kısmında uçaklardan fırlatılan bombalar üretildiğini, mühimmatın da bu bölümde depolandığını belirtiyor. Fakat bu bilgi resmi olarak doğrulanmış değil.

Fabrikanın yetkilileri ise patlamalar nedeniyle havaya kimyasal madde salınımı riski bulunmadığını vurguluyor.

Kayıpların olduğuna ilişkin bilgi doğrulanmadı

Diğer taraftan patlamadan sonra iki kişiden haber alınamadığı belirtilmişti ancak bu bilgi doğrulanmadı.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Nijniynovgorod Vali Yardımcısı Dmitriy Krasnov kayıplara ilişkin bilgiyi doğrulayamadıklarını kaydetti. Son resmi bilgilere göre, fabrikadaki herkes tahliye edilmiş durumda.

1953 yılında kurulan "Kristall" isimli fabrika, devlet şirketi "Russian Technologies"in bir parçası.

 

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:25
  1. TNT fabrikası
  2. Dzerjinsk
  3. Rusya
  4. Kristall

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  • ahmed saidahmed said6 dk önce
    Bİ şey olmaz..vur gavura..orayı suriyedeki masumların ahı yakmıştır..Allah bereket versin.devamını nasib etsin

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