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Dünya Rusya yine Harkiv'e saldırdı
Dünya

Rusya yine Harkiv'e saldırdı

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rus ordusunun Harkiv kentine gece yarısı düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 06:44:00 -
Rusya yine Harkiv'e saldırdı

Yaralılar, ambulanslarda tedavi altına alınırken, ekipler hasar gören yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, saldırı sonrası olay yerinde incelemelerde bulunarak arama kurtarma çalışmasına katıldı.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

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