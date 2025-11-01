Rusya yeni silahını tanıttı

Rus savunma şirketi Gumich RTK, Moskova’da düzenlenen Interpolitex 2025 uluslararası fuarında yeni robotik hava savunma sistemi Impulse-PVO’yu tanıttı.

Gumich RTK tarafından verilen bilgilere göre; kinetik önleyiciler kullanarak alçaktan uçan keşif dronlarını etkisiz hale getirmek için tasarlanan sistem, gelişen hava tehditlerine karşı mobil, insansız bir çözüm olarak sunuluyor.

Impulse-PVO, her biri 1,35 kilogram ağırlığında ve saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen sekiz adet “önleyici drone” mermisi ile donatılmıştır.

Sistem, füzeler kullanmadan, yer tabanlı bir robotik platformdan fırlatılan doğrudan çarpma kinetik mermileri kullanarak küçük insansız hava sistemlerini (UAS) imha etmek için tasarlanmıştır.

Şirkete göre, Impulse-PVO 700 MHz ila 6.200 MHz frekans aralığında çalışarak karmaşık elektromanyetik ortamlarda da işlev görebilmektedir. Kompakt sistem uzaktan kontrol edilmek üzere tasarlanmış olup, mobil oluşumlar veya kritik bölgeler için kısa menzilli hava savunmasını otomatikleştirmek amacıyla daha geniş bir stratejinin parçasıdır.

Sistemin kesin konuşlandırma takvimi henüz açıklanmamış olsa da, kamuoyuna tanıtımı, modern çatışmalarda artan drone kullanımına uyum sağlamak için ülke çapında yürütülen daha geniş çaplı çabaların bir parçası olarak değerlendirildi.

Şirkete göre; Impulse-PVO’nun yaklaşımı, geleneksel füze tabanlı kısa menzilli hava savunma sistemlerine düşük maliyetli bir alternatif sunarak, araç konvoyları, ileri operasyon üsleri veya sivil altyapı üzerinde geniş bir alana yayılma imkanı sağlıyor.

