Yaşlı Avrupa pazarı kaptırıyor! Çin markası otomobilde rekor kırdı

BYD, Aralık 2025’te 414.784 binek araç sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre ,6 düşüş, Kasım ayına göre ise ,7 azalış anlamına geliyor. Buna rağmen şirketin yurtdışı satışları güçlü performansını sürdürdü. Aralık ayında 133.172 araçla tüm zamanların en yüksek yurt dışı satışı gerçekleşti ve yıllık bazda 3’lük artış yakalandı.