Yaşlı Avrupa pazarı kaptırıyor! Çin markası otomobilde rekor kırdı
Otomobilde tekel gibi davranan Avrupa firmaları için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Çin markası BYD otomobil satışında yeni bir rekor daha kırdı.
Alkol hakkında 'doğru bilinen yanlışlar'! Akıl sağlığını bozuyor...Sahte içki operasyonu devam ediyor
Otomobilde tekel gibi davranan Avrupa firmaları için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Çin markası BYD otomobil satışında yeni bir rekor daha kırdı.
Çinli otomotiv devi BYD, 2025 yılında 4,55 milyon araç satarak yeni bir rekora imza attı. Ancak büyüme hızı yavaşladı. Avrupa markaları pazar payı kaybederken, Çinli üretici küresel otomotivde dengeleri yeniden şekillendiriyor.
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD (Build Your Dreams), 2025 yılını yeni bir satış rekoruyla kapattı. Şirket, 2025’te 4 milyon 550 bin 36 adet otomobil satarak, bir önceki yıla göre %7,1’lik artış kaydetti.
BYD, böylece üç yıl üst üste küresel satış rekoru kırmayı başardı. Ancak analistler, satış artışındaki yavaşlamaya dikkat çekiyor. Şirketin büyüme hızı, 2021 ve 2022’deki çift haneli sıçramaların oldukça gerisinde kaldı.
BYD, Aralık 2025’te 414.784 binek araç sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre ,6 düşüş, Kasım ayına göre ise ,7 azalış anlamına geliyor. Buna rağmen şirketin yurtdışı satışları güçlü performansını sürdürdü. Aralık ayında 133.172 araçla tüm zamanların en yüksek yurt dışı satışı gerçekleşti ve yıllık bazda 3’lük artış yakalandı.
2025 genelinde tamamen elektrikli araç satışları 2 milyon 254 bin 714 adet ile ',9 artış gösterdi.
Buna karşılık şarj edilebilir hibrit modellerin satışları %7,9 düşüşle 2 milyon 288 bin 709 adet olarak kayıtlara geçti.
Böylece BYD tarihinde ilk kez, elektrikli modellerin toplam satış içindeki payı I,6’ya yükseldi.
Hibritlerin payı ise P,4’e gerileyerek ilk kez elektriklilerle neredeyse eşit seviyeye geldi.
BYD’nin Çin dışındaki satışları ilk kez 1 milyon barajını aştı. 2025’te toplam 1 milyon 46 bin 83 araç ihraç eden şirket, yurt dışı satışlarını bir yılda 0,7 oranında artırdı.
BYD artık sadece Çin’de değil, Avrupa, Güney Amerika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında da hızla büyüyor.
Özellikle Almanya, İspanya ve Norveç’te elektrikli modellerine yönelik talep hızla artarken, Avrupa’daki geleneksel otomobil devleri için pazar payı kaybı kaçınılmaz hale geliyor.
BYD, 2025 yılı başında 5,5 milyon adetlik bir satış hedefi açıklamış, hatta bazı piyasa analistleri satışların 6,5 milyona ulaşabileceğini öngörmüştü. Ancak Eylül ayında hedefini 4,6 milyon adede revize eden şirket, bu seviyeyi kıl payı yakalayabildi.
Analistler, satışların özellikle yılın ikinci yarısında Çin iç pazarındaki talep daralması nedeniyle yavaşladığını belirtiyor.
Kasım ayında BYD’nin Çin iç pazar satışları 5 oranında geriledi. 2025 genelinde ise bu düşüşün ’u aşması bekleniyor.
Bu durumun temel nedeni, Çin hükümetinin BYD’nin agresif indirim stratejilerine inceleme başlatması ve şirketin kâr marjlarını düşürmek zorunda kalması olarak gösteriliyor. Ayrıca Geely, Leapmotor, Nio ve XPeng gibi yeni nesil Çinli üreticiler, daha ucuz ve rekabetçi elektrikli modellerle pazarda güç kazanıyor.
Uzmanlar, 2026’nın BYD için dönüm yılı olacağını belirtiyor. Küresel pazar artık doygunluğa yaklaşırken, Avrupa ve ABD’nin korumacı ticaret politikaları da Çinli üreticilerin büyümesini zorlaştırabilir. Ancak şirket, düşük maliyetli üretim, güçlü batarya teknolojisi ve agresif ihracat politikasıyla sektörde hâlâ en güçlü oyunculardan biri olmayı sürdürüyor.
BYD’nin yükselişi, Alman ve Fransız otomotiv devleri için alarm niteliğinde. Elektrikli araç teknolojisinde geride kalan Avrupa markaları, pazar paylarını hızla Çinli rakiplerine kaptırıyor.
Sektör analistleri, “Avrupa’nın otomobilde tekel dönemi sona erdi. BYD gibi üreticiler, artık global otomotiv dengelerini kalıcı biçimde değiştiriyor.” değerlendirmesinde bulunuyor. Haber Kaynağı: Car News China
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23