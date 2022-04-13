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Dünya Rusya yaptırımlara karşı attığı adımı az önce dünyaya ilan etti: Türkiye ile yakında açıyoruz
Dünya

Rusya yaptırımlara karşı attığı adımı az önce dünyaya ilan etti: Türkiye ile yakında açıyoruz

Rusya Federasyonu Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, Türkiye ile yakın zamanda yeni bir deniz hattı açacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 14:19:00 -
Rusya yaptırımlara karşı attığı adımı az önce dünyaya ilan etti: Türkiye ile yakında açıyoruz

Rusya, dış ticarette tıkanan nakliye yollarını açabilmek için yine Türkiye üzerinden bir çözüme odaklandı. Rusya Federasyonu Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, yakın gelecekte Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk şehri ile İstanbul arasında yük taşımacılığı için yeni bir deniz hattının açılacağını söyledi.

Belousov, "Lojistik sorunlarının aşılması yolunda mal taşımacılığı için yeni deniz hatları geliştiriliyor. Karadeniz'de ilk düzenli deniz feribotu hattı Samsun (Türkiye) ile Rusya'nın Kavkaz limanı arasında oluşturuldu. Şimdi yeni bir aşamaya geçeceğiz. Yakın gelecekte İstanbul - Novorossiysk hattının hizmete açılması planlanıyor" dedi.

Rus yetkili, ayrıca buna ek olarak, Çin'den Vladivostok'a ek gemi hattı üzerinde çalışıldığını vurguladı.

Belousov Baltık Denizi tarafından da yeni çözümler üretildiğini belirterek, "Ust Luga-Baltiysk hattında ek bir üçüncü feribot hizmete girdi. Dördüncü feribotun 19 Nisan'da hizmete açılması planlanıyor" dedi.

"Rusya'nın jeopolitik düşmanlarının ülkeyi dünya ekonomisinden mümkün olduğunca izole etmeye, dünyayla ekonomik bağlarını koparmaya çalışmakla" suçlayan Beleusov, "Böylece Rus ekonomik sisteminin çökme ve parçalanma süreçlerini başlatmaya çalışıyor. Abluka girişimleri dört yönde sürüyor: Finans, ticaret, ulaşım ve insani. Tabii ki böyle bir ablukayı tamamen başarıya ulaştırmaları mümkün değil. Dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan Rusya'yı küresel ekonomik sistemden izole etmek mümkün değil. Geçtiğimiz bir buçuk ayda yaşananlar bunu açıkça gösteriyor" dedi. Turkrus

 

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