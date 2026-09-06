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Dünya Gökyüzünü siyah duman kapladı! Miami Havalimanı’nda kargo uçağı pistten çıktı
Dünya

Gökyüzünü siyah duman kapladı! Miami Havalimanı’nda kargo uçağı pistten çıktı

Yeniakit Publisher
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ABD’de Amazon Air için uçan Boeing 767-300 tipi kargo uçağı, Miami Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı. Kaza sonrası havalimanında tüm pistler ve taksi yolları kapatıldı.

Miami Uluslararası Havalimanı’nda iniş yapan bir kargo uçağı pistte duramayarak kaza yaptı. San Juan’dan havalanan Amazon Air uçağından siyah dumanlar yükselirken, olay yerine Miami-Dade itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

 

Uçak iniş sırasında pistten çıktı

Federal Havacılık İdaresi, kazaya karışan uçağın Air Flight 7598 sefer sayılı Amazon Air Boeing 767-300 tipi kargo jeti olduğunu açıkladı.Uçağın gün içinde Porto Riko’nun San Juan kentinden havalandığı, seferin 21 Air adlı kargo hava yolu şirketi tarafından işletildiği belirtildi.

 

Havalimanında uçuşlar durduruldu

Miami Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, uçağın iniş sırasında pisti aştığı ve havalimanının kuzeybatı ucunda hareketsiz kaldığı bildirildi. Kaza sonrası tüm pistler ve taksi yolları kapatıldı.

 

Siyah dumanlar yükseldi

Kazaya ait görüntülerde, uçağın bulunduğu bölgeden yoğun siyah duman yükseldiği görüldü.Miami-Dade Fire Rescue ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin ilk aşamada net bir bilgi paylaşılmadı.

 

FAA soruşturma başlattı

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın iniş sırasında neden pistten çıktığını belirlemek için inceleme başlattı.

 

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